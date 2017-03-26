На Закарпатье в грузовике с яблоками нашли 17-летнего нелегала (ФОТО)

27.03.2017 (09:47)

В грузовике с яблоками на Закарпатье обнаружили юного нелегала

Вчера, 26 марта, вечером на службу «102» поступило сообщение от водителя иностранного предприятия, который осуществлял перевозку товаров через таможенную территорию Украины. Мужчина сообщил, что слышит странный стук из прицепа «МАН», в котором везет яблоки.

Следственно-оперативная группа Свалявского отделения полиции на месте происшествия выяснила, что согласно транспортной накладной грузовик перевозит свежие яблоки, сам автомобиль был опечатан таможенной пломбой. Правоохранители установили, что «МАН» пересек КПП «Тиса» и двигался автосообщением «Киев-Чоп», когда водитель услышал стук в прицепе и остановился в селе Сусково Свалявского района.

Сотрудники полиции сообщили работникам таможни о случае. В ходе осмотра прицепа правоохранителями совместно выявлено 17-летнего иностранца без документов. Юноша решил пересечь границу тайно, спрятавшись в грузовике одного из местных предпринимателей. Решается вопрос о передаче мужчины работникам пограничной службы.

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