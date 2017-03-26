Возле Ужгорода водитель на "Renault" сбил девушку (ФОТО)

27.03.2017 (10:39)

На трассе "Киев-Чоп" под Ужгородом на зебре сбили молодую женщину

Вчера, 26 марта, вечером на службу «102» поступило сообщение от патрульных о ДТП. Следственно-оперативная группа Ужгородского районного отделения полиции на месте происшествия установила, что автомобиль «Renault Logan» двигался из Мукачево в Ужгород по автодороге Киев-Чоп и наехал на ппешехода в селе Великие Лазы.

За рулем автомобиля находился 58-летний мукачевец. Он сбил 23-летнюю местную жительницу на пешеходном переходе.

Как пояснил правоохранителям водитель, его ослепило солнце, поэтому он не увидел пешехода. Потерпевшую госпитализировали в реанимационное отделение Ужгородской районной больницы с травмой головы и переломом руки.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 УК, то есть нарушение правил дорожного движения. У водителя взята кровь на анализ для установления факта употребления алкоголя. Транспортное средство доставлено на спецплощадку Ужгородского районного отделения полиции.

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