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Загадочный оператор отснял место преступления сразу после убийства Вороненкова (ВИДЕО)

27.03.2017 (11:02)
Убийство бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова
Убийство бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова
На месте убийства бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова спустя несколько минут после совершения покушения появился один загадочный оператор, который отснял место преступления и уже спустя несколько минут покинул его.
На это обратил внимание политолог Владимир Корнилов на своей странице в соцсети фейсбук:
«Обратите внимание, буквально на первых же минутах после выстрелов (раньше милиции) появляется оператор — судя по всему, с довольно хорошей камерой. Капюшон все это время не убирает», — написал он.
Неизвестный оператор появляется на видео в 3:06 с уже включенной камерой и начинает снимать место преступления.
Какое-то время он снимает общий план, после чего с близкого расстояния фиксирует на камеру убийцу Вороненкова.
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Позже мужчина с камерой перемещается к перекрестку и снимает убитого Вороненкова.
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Наконец к нему подходит еще один человек и, судя по всему, предлагает оператору уходить с места событий.
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Сразу после этого с отснятым материалом они исчезают. «Сначала снимает общие сцены, затем долго — киллера.
Потом возле него вырисовывается какой-то рыжий тип, что-то шепчет, дает указания и оператор долго снимает жертву.
Потом рыжий подбегает, что-то говорит и они оба довольно спешно покидают сцену», — комментирует видео Корнилов.
«Профессиональная съемочная группа какого-нибудь ТВ, случайно оказавшаяся на месте преступления? Ну, вот убейте — не поверю, что в таком случае они уехали бы, обладая уникальной возможностью снять все до конца.
Просто туристы? Тогда как понять эти указания снять жертву? Может, снимали для отчета заказчику? Потому данных кадров и было достаточно?», — задался вопросом политолог.

Этот оператор попал в кадр и на другом видео — на 1:38 секунде. Видно, что у него профессиональная камера.

На видео хостинге YouTube не удалось найти видео снятое с похожих ракурсов, где работал данный загадочный оператор.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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