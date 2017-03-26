Загадочный оператор отснял место преступления сразу после убийства Вороненкова (ВИДЕО)

27.03.2017 (11:02)

Убийство бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова

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На месте убийства бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова спустя несколько минут после совершения покушения появился один загадочный оператор, который отснял место преступления и уже спустя несколько минут покинул его.На это обратил внимание политолог Владимир Корнилов на своей странице в соцсети фейсбук:«Обратите внимание, буквально на первых же минутах после выстрелов (раньше милиции) появляется оператор — судя по всему, с довольно хорошей камерой. Капюшон все это время не убирает», — написал он.Неизвестный оператор появляется на видео в 3:06 с уже включенной камерой и начинает снимать место преступления.Какое-то время он снимает общий план, после чего с близкого расстояния фиксирует на камеру убийцу Вороненкова.Позже мужчина с камерой перемещается к перекрестку и снимает убитого Вороненкова.Наконец к нему подходит еще один человек и, судя по всему, предлагает оператору уходить с места событий.Сразу после этого с отснятым материалом они исчезают. «Сначала снимает общие сцены, затем долго — киллера.Потом возле него вырисовывается какой-то рыжий тип, что-то шепчет, дает указания и оператор долго снимает жертву.Потом рыжий подбегает, что-то говорит и они оба довольно спешно покидают сцену», — комментирует видео Корнилов.«Профессиональная съемочная группа какого-нибудь ТВ, случайно оказавшаяся на месте преступления? Ну, вот убейте — не поверю, что в таком случае они уехали бы, обладая уникальной возможностью снять все до конца.Просто туристы? Тогда как понять эти указания снять жертву? Может, снимали для отчета заказчику? Потому данных кадров и было достаточно?», — задался вопросом политолог.Этот оператор попал в кадр и на другом видео — на 1:38 секунде. Видно, что у него профессиональная камера.На видео хостинге YouTube не удалось найти видео снятое с похожих ракурсов, где работал данный загадочный оператор.