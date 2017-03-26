Москаль наградил работников внутренней безопасности ГФС за поимку таможенника-взяточника

27.03.2017 (12:20)

Москаль вручил грамоты двум работникам внутренней безопасност ГФС

В понедельник (27.03) на большом аппаратном совещании Геннадий Москаль вручил почетные грамоты облгосадминистрации двум работникам управления внутренней безопасности Главного управления Государственной фискальной службы в Закарпатской области.

Грамоты получили старший оперуполномоченный по особо важным делам Роман Соколов и главный государственный ревизор-инспектор Сергей Бенци. Оба правоохранители принимали непосредственное участие в разоблачении и задержании на взятке инспектора Международного таможенного поста «Тиса».

Как указано в распоряжении председателя ОГА, почетные грамоты вручены за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм в деле охраны экономических интересов государства.

Напомним, что 19 марта сотрудники Главного управления внутренней безопасности ГФС Украины, управление внутренней безопасности ГУ ГФС в Закарпатской области и Генеральной прокуратуры задержали государственного инспектора таможенного поста «Тиса» Закарпатской таможни ДФС при получении взятки в 500 долларов. В эту сумму таможенник оценил свои услуги в содействии оформления автомобиля иностранной регистрации при ввозе на таможенную территорию Украины. http://ua-reporter.com/novosti/214432

-

Москаль наградил нардепа от Закарпатья "Золотым медвежонком" (ФОТО)



