В Закарпатье неизвестные совершили разбойное нападение на венгерского фермера

27.03.2017 (14:02)

Разбойное нападение на венгерского фермера в Закарпатье

На днях в Закарпатье произошло разбойное нападение в селе Форголань Виноградовского района, где трое неизвестных в камуфляже и масках разбив окно проникли в дом местного венгерского фермера.

Об этом написал в Фейсбук активист Роман Келемен.

Они повязали хозяйку дома и, угрожая ей пистолетом, злоумышленники забрали у фермера 160 тысяч гривен и 400 тысяч венгерских форинтов. На время нападения фермера в доме не было так, как он находился на ферме, где выращивает кур. Испуганные потерпевшие фермеры об этом факте разбойного нападения заявили в полицию только через два дня.

Также сообщают, что такая группа лиц в камуфляжах нападала и на одного местного контрабандиста жителя одного из венгерских сел. Не будет ли это попыткой разжечь межнациональный конфликт на Закарпатье , где бы национальные меньшинства выступали против местных националистов. Здесь нужно СБУ в Закарпатской области держать ситуацию под контролем.

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