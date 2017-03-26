Как в Закарпатье тренируются танкисты (ВИДЕО)

|Боевая подготовка танкистов в Карпатах
Военные 128-й бригады опубликовали видео боевой подготовки на единственном высокогорном полигоне в Украине.
Видео появилось на странице в Facebook Закарпатского Легиона.
"Только горы вместо терриконов и немного другой химический состав болота. Все остальное, как на Востоке Украины. Закарпатский Легион продолжает боевую подготовку на единственном в Украине высокогорном полигоне", - написали военные.
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