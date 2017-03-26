На Закарпатье в разгаре сезон сбора березового сока (ВИДЕО)

27.03.2017 (16:04)

На Закарпатье начался сезон сбора березового сока

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На Закарпатье начался сезон сбора березового сока. Уже 2 недели продолжается заготовка в Ужгородском, Перечинском, Хустском, Иршавском и Великоберезнянском районах.Лесоводы напоминают о правилах сбора березового сока. Ведь ежегодно браконьеры пытаясь добыть ценное вещество, повреждают деревья. В лесном хозяйстве советуют обратиться за разъяснениями, где можно собирать сок и как правильно это делать. Также лесоводы Закарпатья напоминают, что заготовка березового сока без получения специального разрешения и в объектах природно-заповедного фонда – запрещена.