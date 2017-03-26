Закарпатские спасатели нашли тело пропавшего 5-летнего мальчика

27.03.2017 (16:36)

На Закарпатье упал в в реку и утонул 5-летний мальчик

Около 15:50 спасатели обнаружили тело ребенка. Его нашли в воде на расстоянии около 4 км от места исчезновения.

Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Напоминаем, 25 марта в 11:00 в Службу спасения сообщили о вероятном утопления жителя Иршавского района с. Лисичево, 2012 года рождения. Малолетний мальчик во время детской игры со своей сестрой упал в русло р. Лисичанка и был унесен быстрым течением воды.

К поискам было привлечено 119 человек.

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На Закарпатье двое суток искали упавшего в реку ребенка (ФОТО)



