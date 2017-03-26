На Закарпатье вернулись первые аисты (ВИДЕО, ФОТО)
27.03.2017 (16:46)
Первые аисты на Закарпатье
Аисты уже начали возвращаться на родину с мест зимовки. Видео с птицами сняли жители села Дунковица Иршавского района Закарпатской области.
Издавна считается, что аист – своеобразный индикатор состояния окружающей среды. Селится он там, где природа не была уничтожена человеком.
В народе есть много примет про аистов, потому что именно эта птица ассоциируется с благополучием, счастьем и продолжением рода.
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