В Ужгороде перед ОГА высадили живую новогоднюю елку (ФОТО)

27.03.2017 (19:07)

На площади Народной в Ужгороде будет живая новогодняя елка

Сегодня, 27 марта, на центральной клумбе с розами на площади Народной в областном центре Закарпатья высадили новогоднюю елку.

Голубую ель из питомника Ужгородского лесхоза сажал тот, кто собственно и обещал появление живой областной елки, – председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. По его словам, маленькое деревце будут украшать уже до нового 2018 года рядом с большой новогодней елкой, которую еще несколько лет будут устанавливать на площади Народной.

По словам лесоводов Закарпатье, висадженому саженцу уже около десяти лет, а чтобы елка превратилась в главную новогоднюю красавицу области понадобится 25 лет.

В течение первых недель, чтобы дерево принялось, за ним нужно будет ухаживать и поливать. Но наибольшую опасность для саженца составляют не погодные условия и засуха, а люди, которые могут положить глаз на молодое деревце. Поэтому за безопасностью будущего украшения новогодних праздников на Закарпатье придется следить.

Если же кто-то из горожан захочет и себе высадить живое новогоднее дерево, саженец голубой ели будет стоить около 1 тысячи гривен.

-

Елка в аренду – новая услуга на Закарпатье (ВИДЕО)



