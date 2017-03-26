Пьяный водитель с ножом и наркотиками убегал в Ужгороде от полицейских (ФОТО)

27.03.2017 (19:41)

В Ужгороде полиция гонялась за пьяным водителем

Вчера, около 21:00 патрулируя Ужгород на Проспекте Свободы полицейские заметили Audi A8", водитель которого пересек двойную сплошную линию для обгона. Водитель не остановился по требованию патрульных, также не реагировал на проблесковые маячки и звуковой сигнал.

Полицейские все же остановили машину путем блокирования на улице Докучаева. Общаясь с водителем патрульные сразу заметили признаки опьянения. Мужчина не хотел опровергнуть подозрения полицейских и отказался пройти тест на драгере. Также при поверхностной проверке у водителя обнаружили раскладной нож «бабочка» и сверток фольги с порошкообразным веществом, похожим на метамфетамин. На место вызвали следователей для установления всех обстоятельств.

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Полицейские в Мукачево устроили погоню за пьяным водителем (ФОТО)



