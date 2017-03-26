В России заочно арестован Яценюк (документ)

27.03.2017 (20:29)

Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения

Ессентукский городской суд (Российская Федерация) заочно арестовал экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом говорится в сообщении размещенном на сайте суда.

В Ессентукском городском суде рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам пятого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яценюка А.П., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, п.п. «в», «з», «н» ст. 102, ч. 2 ст. 15, п.п. «в», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР.

Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск. И указано, что срок исчислять с момента задержания обвиняемого на территории Российской Федерации или экстрадиции в РФ, сообщает пресс-служба Ессентукского городского суда