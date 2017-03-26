Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 28 марта

28.03.2017 (06:02)

В Ужгороде погода с переменной облачностью, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на большей части территории области заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0-5 °. Ветер южный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, местами 0-2 ° тепла, днем 14-19 ° тепла, в горах местами 5-10 ° тепла.

Весь день небо в Ужгороде будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков. Ночью и утром заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0-2 °. Ветер южный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью около нуля, днем 16-18 ° тепла.

Восход 07:14 Закат 19:57

Температура за последние 130 лет 28 марта:

МАКС: 21.7° (1973)

МИН: -6.1° (1952)

Народный прогноз погоды: 28 марта почитается память мучеников Агапия, Пуплия и других.

Погоду этого дня предсказывают вода и птицы. В старину заметили: если весенняя вода течёт медленно, то год ожидается тяжёлый. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла. У наших предков был такой обычай: если в этот день ночью услышишь собачий вой, следует повернуть подушку, дабы сон был хорошим.