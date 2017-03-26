Консульство Венгрии менее всего отказывает в Шенгенских визах украинцам

28.03.2017 (08:40)

Венгрия более снисходительна к украинцам

Европейская комиссия обнародовала ежегодный отчет о выдаче шенгенских виз во всех странах мира за 2016 год.

Отчет четко показал сколько виз выдавали консульства разных стран, сколько среди них было многократных и сколько отказов. В частности речь идет и о гражданах Украины, которые стремились получить Шенгенские визы.

Как выяснилось, среди стран-соседок меньше всего отказов в получении Шенгенской визы для украинцев в консульстве Венгрии, где было выдано более 118 тысяч "шенгенок".

Так, в Генеральном консульстве в г. Берегово было в целом выдано 29 584 шенгенских виз. Среди них 20 554 (71%) - "мультишенген" (многократная). И всего 602 отказа - что составляет 2% от общего количества предоставленных виз.

В Генеральном консульстве в г. Ужгород - выдано 47 785 шенгенских виз, 32 953 (69,6%) "мульти". Здесь количество отказов еще меньше - 430 (0,9%).

И лишь немного, но не существенно, портит эту статистику консульство Венгрии в Киеве - 40 715 виз, из них 17 777 многократных (45%), 1 148 отказов, что составляет 2,8%.

Если сравнить эти показатели с консульствами других стран, то Венгрия на их фоне выглядит более снисходительной к украинцам.

Меньшее количество отказов в процентах при получении украинцами визы только у Литвы, Латвии, Австрии, Словении и Португалии.

А вот среди некоторых других стран-соседей ситуация намного хуже. Наибольшая доля отказов в получении Шенгенской визы для граждан Украины - в консульствах Чехии. Скажем, если в российском Санкт-Петербурге в прошлом году она составила всего 0,1%, то в Киеве достигла рекордных 7,4%, во Львове - 5,6%! В консульстве Чехии в Киеве было выдано всего 42 970 виз, во Львове - 45 826.

Зато в консульстве Словакии ситуация намного лучше. Если в Ужгороде - 3,1% отказов (выдано 18 869 виз), то в Киеве - 1,4% (выдано 19 557 виз). Но при этом следует отметить, что в Словацком консульстве в Ужгороде выдано было 75,2% многократных "мультивиз" - практически рекорд для Украины.

Немного огорчает и Польша. В некоторых случаях (как в консульстве в Виннице) речь идет о 7,1% отказов от общего количества выданных виз. В Одессе - 5,2%, в Киеве - 4,2%. Единственный позитив в том, что Польша предоставила украинцам в прошлом году более 560 тысяч шенгенских виз для краткосрочных путешествий. А это составляет более 40% от всех шенгенских виз, выданных в Украине.

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В Ужгороде можно оформить шенген за 150 евро (ВИДЕО)



