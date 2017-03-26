Памятник Ленина в Чопе ушел с молотка за 250 тыс грн

|Чоп избавился от памятника Ленину
В закарпатском Чопе впервые в Украине проведен аукцион, на котором было продано скульптуру В.И. Ленина. В торгах принял участие один участник, который и купил объект по начальной стоимости.
Скульптура передана в право пользования, а бюджет города пополнился на 253 931 грн.
На этом же аукционе был реализован автомобиль ГАЗ АО 2225 в связи с отсутствием заявок на приобретение. Чопский городской совет начал переговоры по повторной продаже машины по методу снижения цены, сообщают в Чопской городском совете.
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Напомним, судьбу демонтированной скульптуры Ильича, депутаты Чопского городского совета решили еще в сентябре прошлого года.
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