Полицейские в Закарпатье задержали торговца наркотиками

28.03.2017 (10:26)

Жителя Закарпатья задержали во время продажи наркотиков

Сотрудники полиции Тячевского отдела поймали жителя пгт. Вышково в момент продажи наркотического вещества.

В полицию Тячевщины обратился житель района и сообщил о том, что его знакомый занимается продажей марихуаны. Заявитель сообщил, что сам купил наркотическое вещество у этого мужчины, после чего добровольно отдал ее стражам порядка.

Сотрудники полиции в ходе проведения досудебного расследования по уголовным производством, предусмотренным ч. 2 ст. 307 УК Украины, то есть незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, установили, что 27 марта на АЗС в пгт. Буштыно подозреваемый продал марихуану.

Полиция задержала 27-летнего мужчину после того, как он сбыл 10 граммов наркотического вещества за 1500 гривен. После этого подозреваемый сел в такси, которое остановили правоохранители. У торговца марихуаной было обнаружено еще 6 граммов наркотиков.

Житель села Вышково задержан в порядке ст. 208 УПК и помещен в изолятор временного содержания Тячевского отдела полиции. За совершение данного правонарушения ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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