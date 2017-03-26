Правоохранители нашли угнанное в Ужгороде авто

28.03.2017 (11:24)

Два ужгородца угнали «Fіаt Dоblо»

Мужчин, которые похитили припаркованный на улице Ужгорода «Fіаt Dоblо», задержали сотрудники уголовного розыска, машина передана владельцу.

В полицию обратился владелец «Fіаt Dоblо» и заявил, что его автомобиль угнали ночью с улицы Минайской в областном центре Закарпатья. В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники криминальной полиции Ужгородского отдела установили, что машину угнали два ужгородца в возрасте 20 и 23 года. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Автомобиль похитители намеревались продать, но не успели, поскольку были задержаны полицией. «Fіаt Dоblо» находился в одном из сел Ужгородского района, где его обнаружила и изъяла полиция. Автомобиль вернули владельцу.

По данному факту полиция расследует уголовное производство по ст.289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством). Следователи проверяют причастность фигурантов дела к совершению других преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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