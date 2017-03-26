Американцы готовы перерабатывать мусор на Закарпатье

28.03.2017 (11:36)

Американская компания готова построить мусороперерабатывающий завод в Закарпатье

Компания «Wastetoenergycorp» вызвалась построить мусороперерабатывающий завод в Закарпатской области. Представители этой фирмы обсудили перспективы производства с руководителем края Геннадием Москалем во время встречи и получили гарантии всесторонней поддержки для воплощения проекта.

Завод будет работать по технологии «плазменная газификация», которая будет производить из отходов синтетический газ, энергию или высококачественные нефтепродукты без вредных выбросов. Это одна из технологий, которая позволяет рентабельно перерабатывать несортированные твердые бытовые отходы на 98 процентов.

По такой технологии сейчас в мире работает полтора десятка заводов. В Украине компания планирует построить пилотный завод в Тернопольской области, стоимостью 90 миллионов долларов. Финансирует проект соответствующий американский фонд.

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Напомним, в феврале Поляки предложили построить на Закарпатье завод по переработке мусора



