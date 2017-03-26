Украина на первом месте в рейтинге роста цен в Европе

28.03.2017 (12:17)

Україна лидирует по показателю инфляции в Европе

По показателю инфляции за последние 12 месяцев (февраль 2017 до февраля 2016 года) "пальма первенства" в Европе принадлежит Украине – в нашей стране цены выросли на рекордные 14,2%.

Об этом свидетельствуют данные статистического портала Trading economics.

Компанию Украине в списке стран, где показатель инфляции превышает 4% составили Турция (10,13%), Беларусь (7,0%), Молдова (4,7%) и Россия (4,6%). В десятке стран Европы с самой большой инфляцией также страны Балтии, Сербия и Испания.

Аналогичные показатели в крупнейших экономиках мира составляют от 0,4% в Японии и 0,8% в Китае до 2,1% в Канаде, 2,2% в Германии и 2,7% в США.

Почему и как в Украине будут расти цены



