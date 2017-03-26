Мукачевец угрожал пограничникам физической расправой

28.03.2017 (12:49)

Житель Мукачево пересекая границу на машине угрожал пограничникам

Вчера вечером на Закарпатье украинец, пытаясь пересечь границу на автомобиле, начал угрожать пограничникам Мукачевского отряда.

Мужчина направлялся в Украину за рулем автомобиля «Митсубиси» польской регистрации через пункт пропуска «Косино» на границе с Венгрией, вместе с пассажирами. Во время осуществления контрольных мероприятий 21-летний водитель, который управлял автомобилем по доверенности, категорически отказался предоставлять транспортное средство для осмотра и начал выражаться нецензурной бранью в сторону пограничников. За это на водителя, который оказался жителем Мукачево, были составлены документы об административном правонарушении по ч. 10 ст. 185 и ст. 202 КУоАП.

Во время составления протоколов, мужчина продолжал вести себя вызывающе, угрожая пограничникам физической расправой. По данному факту было проинформировано сотрудников Нацполиции.

После прибытия представителей полиции, мужчина пожаловался на плохое самочувствие, но от осмотра вызванного к нему врача скорой помощи отказался.

Стоит заметить, что украинец не имел законных оснований на ввоз данного авто на территорию Украины, поскольку предоставленная им доверенность была выдана на чужое имя. Данное авто через границу не пропущено.

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