Вниманию ужгородцев! В городе будут проводить дератизацию

28.03.2017 (17:47)

29 марта в Ужгороде начинается дератизация

В Ужгороде в среду, 29 марта, начинается дератизация (истребление грызунов) мест общего пользования, в том числе контейнерных площадок, склонов реки и мест компактного проживания цыганского населения.

В связи с токсическими веществами, которые используются при дератизации, просьба к ужгородцев не оставлять без присмотра детей, которые играют на улице, чтобы они ничего не подбирали с земли в рот, следить за домашними животными.

Если будет благоприятная погода, все мероприятия по дератизации планируют завершить до конца следующей недели, 7-8 апреля.

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