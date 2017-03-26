Зачем меняют Луценко на Шокина?

28.03.2017 (18:00)

Назначение Шокина - еще не шок: чего ожидать от нового Генпрокурора

На Банковой ведут операцию по восстановлению Виктора Шокина в должности генпрокурора. Делают это, чтобы подвинуть Юрия Луценко: ему планируют выделить кресло в Кабмине (а его супруга станет главой фракции БПП в Раде). Но самое интересное в том, что отставки Луценко требовал Вашингтон, в обмен обещая очередной транш кредита от МВФ.

КОМУ НАСОЛИЛ ЛУЦЕНКО

План, по данным «Вестей», начали верстать еще осенью 2016-го. Технологически возвращение Шокина оформят, как в случае со Святославом Пискуном в 2007 году, — решением суда: Шокин уже подал иск к президенту и парламенту 13 марта, в котором говорится, что в его увольнении можно усмотреть «коррупционную составляющую».

«Это второй по счету иск, первый (декабрь 2016-го. — Авт.) ему вернули по формальным признакам, скорее всего, потому, что тогда не был готов уходить сам Луценко. А сейчас близится «чистка» Кабмина, полагаю, Луценко хотят перебросить на правительство», — сказал «Вестям» источник в БПП.

«Составляющая», которую углядели адвокаты Шокина, — нарушение регламента: его уволили 289 голосами. И, по мнению наших собеседников, защита будет «бить» по неперсональному голосованию. «Там зафиксировали кнопкодавство — если представителям Шокина удастся это доказать, шансы получить решение Высшего админсуда у них высоки», — оценивает политолог Руслан Бортник.

Суд под руководством судьи Валентина Мороза начнется уже 10 апреля.

Собеседники «Вестей» назвали несколько претензий у АП к Юрию Луценко.

«Петр Порошенко очень устал от него. Продажа дел поставлена на такой поток, что дальше уже невозможно, а уходить по своей воле Луценко не хочет», — считает экс-глава Консультационного совета при ГПУ Владимир Бойко.

Источник в БПП назвал отношения по линии Луценко — Порошенко «не безоблачными»: «Но заменить Луценко через Раду просто нереально — если фигура устраивает парламент, значит, она a priori не устроит президента, поскольку не будет на 100% подконтрольной».

Наконец, собеседник «Вестей», знакомый с ситуацией, сообщил: черная кошка пробежала из-за ресурсных дел против «бывших».

«После масштабных «чисток», арестов имущества в бюджет не поступило ничего. Более того, президент не понимает, на каком этапе пропали деньги. Все это вызвало недовольство, и его всерьез хотят снять». А последней каплей могло стать убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Именно Луценко объявил о сдаче Вороненкова Украине, хоть следователи ГПУ хотели перевезти его плавно, «бархатно», дав временной лаг. Проблема и в том, что Луценко не любят его же подчиненные: прокуроры каждый день свечку ставят, чтобы он поскорее ушел обратно в политику. А это разлагает систему», — пояснил нам политтехнолог Андрей Золотарев.

ПРАВИЛА РАЗМЕНА

Но это еще не все сюрпризы. По данным «Вестей», в решении АП о замене главы ГПУ есть американский след: сразу двое наших источников сообщили, что отставки Луценко прямо потребовали в посольстве США, и Петр Порошенко вынужден был уступить, т. к. Вашингтон поставил вопрос в прямую зависимость от получения очередного транша кредита МВФ.

«Глава администрации демократов Джозеф Байден, который требовал отставки Шокина и, по иронии, шантажировал его тем же $1 млрд, отошел от дел, и Шокин может вернуться. Тогда плохое отношение Байдена к нему было сформировано грузинской командой и «антикоррупционерами», для которых глава ГПУ был барьером. Сейчас американцы хотят ослабить Луценко, обеспечить стабильность в системе управления. А для Банковой ключевой аргумент — гиперамбициозность генпрокурора», — считает Бортник.

Разумеется, Луценко подготовили равноценный «пакет». Его супруга, Ирина Луценко, возглавит фракцию БПП в Раде. «А с самим Луценко возможен такой розыгрыш должностей: Виталия Кличко нужно менять на должности главы президентской партии «Солидарность» в преддверии возможных выборов. На кого? — На Гройсмана. И если нужно удержать коалицию в Раде — Кабмин может возглавить сам Луценко: он — один из наиболее близких к Петру Порошенко лиц, президент его просто так не отдаст», — сказал «Вестям» нардеп Виктор Чумак.

Другие источники в парламентских кругах оценили кадровые перспективы Луценко скромнее — в «ресурсное» министерство.

Интересно, что в случае размена должности потеряют все, кого привел в Генпрокуратуру нынешний руководитель (это до двух десятков человек). «Это выходцы из МВД, которых прокурорская среда не приняла. Но может уйти и тот же Матиос (главный военный прокурор. — Авт.): он сейчас занимает «обиженную» позицию, считая, что сам он недооценен. Хочет сам быть генеральным», — считает Бортник. Кроме того, по некоторым данным, Матиос провалил несколько важных дел, чем также вызвал недовольство Банковой.

ЧЕГО ХОЧЕТ ШОКИН

Парадокс, но сам Виктор Шокин может быть не в восторге от возвращения. «Он никогда не хотел этой должности и много раз просился «на покой», в прошлый раз президент его лично уговаривал. Значит, и иски подавал не сам, — считает Владимир Бойко. — К тому же в ноябре ему исполняется 65 лет, и о дальнейшей работе речи нет: срок службы «прокурорским» не могут продолжить, как обычным чиновникам, поскольку с 30 сентября 2016-го прокуратура принадлежит к судебной ветви власти, а у них все жестко».

Сам «номинант» на звонки «Вестей» не ответил.

«Но человек он серьезный: не начинал бы кампанию без уверенности в успехе», — сказал нам член профильного комитета Дмитрий Шпенов.

Прелесть «размена», задуманного на Банковой, — в том, что не нужно что-либо проводить голосованием через Раду. «Шокин — одна из масок Петра Порошенко, такая же, как Гонтарева или Грицак. И президент ему полностью доверяет, — отметил «Вестям» эксперт по правоохранительным органам Кирилл Куликов. — Но в данном случае могут иметь место чисто дворцовые игры, когда прокурорские хотят «пугнуть» излишне разговорчивого Луценко».

Иск Виктора Шокина принят к рассмотрению коллегией судей и первое заседание назначено на 10 апреля 2017 года.

Вот такие прокурорские дела !