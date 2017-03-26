Закарпатцы под властью Чехословакии - редкие фотографии 1919-1938 г.г.

28.03.2017 (18:39)

Закарпатью предлагают вернуть историческое название - Подкарпатская Русь

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию коллекцию редких фотографий жизни Закарпатья под властью Чехословакии в 1919-1938 годах. Закарпатье еще тогда сохраняло свой колорит в одежде, быту и системе хозяйствования.

После поражения в Первой мировой войне Австро-Венгерская империя распалась на несколько государств.

Закарпатье оказалось в особенно сложной ситуации.

Почти тысячу лет оно находилось под властью Венгрии, которая и теперь заявляла о своих правах на него.

Версальская система привела к очередному распределению мира, в результате которого Закарпатье по решениям Сен-Жерменского и Трианонского мирных договоров 1919 года было передано под власть Чехословакии на правах автономии.

Положение украинцев под властью Чехословакии, одной из самых демократических стран того времени, существенно отличалось от условий жизни украинского населения в Польше и Румынии.

Разительным контрастом к упомянутым государствам было то, что в экономической сфере чешское правительство вкладывало в украинские территории больше, чем получало.

Закарпатью предлагают вернуть историческое название - Подкарпатская Русь