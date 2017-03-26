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Многострадальный сайт НАПК "лежит": чиновники не могут подать декларации

28.03.2017 (20:50)
Хакеры Путина заблокировали сайт электронных деклараций
Хакеры Путина заблокировали сайт электронных деклараций

По мере приближения 31 марта, даты окончания второго этапа подачи электронных деклараций, сайт Нацагентства по предотвращению коррупции перестал выдерживать нагрузку. В соцсетях распространяются сообщения от чиновников, которые не могут заполнить декларации из-за технических проблем.

Большинство из них говорят о том, что не могут открыть сайт, реестр или сохранить изменения даже посреди ночи, когда нагрузки должно быть меньше. В подтверждение своих слов они выкладывают снимки экранов. Читайте также НАПК начинает полную проверку 11 деклараций судей и чиновников Заместитель министра юстиции-руководитель аппарата Кабмина Анна Онищенко в своем Facebook пишет: "Это просто издевательство над людьми! ... Я уже сутки (!!!) в разное время пытаюсь хотя бы попасть в реестр. Пока ни разу не получилось(((( Выставляю последние подтверждения, сделанные в 4:54 5:07".

Судья Окружного административного суда города Киева Богдан Санин также сообщил, что на горячую линию НАПК ему также не удалось дозвониться. "Уважаемые декларанты! Мы все уже 5 сутки пытаемся зайти на сайт #НАЗК что бы сдать декларацию. И уже 5 сутки мы все не можем это сделать. На горячую линию #НАЗК дозвониться невозможно, в ФБ представители #НАЗК не отвечают", - написал Санин. Эту информацию подтвердил и советник главы МВД Владимир Мартыненко: "Может сходим сегодня в НАПК? Спросить, как им спится, пока страна заполняет е-декларации... Потому что спать то совсем не хочется... П.С. Система висит до сих пор. Теперь 503".

В соцсетях пишут, что сайт вероятно заблокировали хакеры Путина, который осенью обязательно нападет на Киев!

И почему Украину называют «страна 404» ?


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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