Многострадальный сайт НАПК "лежит": чиновники не могут подать декларации

28.03.2017 (20:50)

Хакеры Путина заблокировали сайт электронных деклараций

По мере приближения 31 марта, даты окончания второго этапа подачи электронных деклараций, сайт Нацагентства по предотвращению коррупции перестал выдерживать нагрузку. В соцсетях распространяются сообщения от чиновников, которые не могут заполнить декларации из-за технических проблем.

Большинство из них говорят о том, что не могут открыть сайт, реестр или сохранить изменения даже посреди ночи, когда нагрузки должно быть меньше. В подтверждение своих слов они выкладывают снимки экранов. Читайте также НАПК начинает полную проверку 11 деклараций судей и чиновников Заместитель министра юстиции-руководитель аппарата Кабмина Анна Онищенко в своем Facebook пишет: "Это просто издевательство над людьми! ... Я уже сутки (!!!) в разное время пытаюсь хотя бы попасть в реестр. Пока ни разу не получилось(((( Выставляю последние подтверждения, сделанные в 4:54 5:07".

Судья Окружного административного суда города Киева Богдан Санин также сообщил, что на горячую линию НАПК ему также не удалось дозвониться. "Уважаемые декларанты! Мы все уже 5 сутки пытаемся зайти на сайт #НАЗК что бы сдать декларацию. И уже 5 сутки мы все не можем это сделать. На горячую линию #НАЗК дозвониться невозможно, в ФБ представители #НАЗК не отвечают", - написал Санин. Эту информацию подтвердил и советник главы МВД Владимир Мартыненко: "Может сходим сегодня в НАПК? Спросить, как им спится, пока страна заполняет е-декларации... Потому что спать то совсем не хочется... П.С. Система висит до сих пор. Теперь 503".

В соцсетях пишут, что сайт вероятно заблокировали хакеры Путина, который осенью обязательно нападет на Киев!

И почему Украину называют «страна 404» ?