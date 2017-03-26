Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 29 марта

29.03.2017 (06:48)

Ясная погода в Ужгороде будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром на большей части территории на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 °, днем 14-19 ° тепла, в горах местами ночью 0-5 ° мороза, днем 7-12 ° тепла.

Ясная погода в Ужгороде будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 °, днем 17-19 ° тепла.

Восход 07:11 Закат 19:58

Ясная погода в Ужгороде будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.

Температура за последние 130 лет 29 марта:

МАКС: 20.5° (1968)

МИН: -4.3° (1961)

Народный прогноз погоды: В церковных святцах под этим днем числятся три мученика: Саввин, Папа и Трофим.

В народе говорили: "На Саввина сани покинь, телегу подвинь", «Солнца хоть и нет, а вода все одно бежит». А если же 29 марта была теплая, солнечная погода, то и весна вся обещала быть теплой. Хорошо, когда снег тает от Солнца, а не от дождя: «Когда весна красными днями сгоняет снег - родится хлеб».