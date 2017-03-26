В Луцке из гранатомета обстреляли консульство Польши (ФОТО)

|В Луцке из гранатомета обстреляли польское консульство
Ночью неизвестные обстреляли в помещение Генерального консульства Польши в Луцке. Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или какого другого «серьезного вооружения».
В крыше помещения консульства – дыра, окно под этим местом разбито. Целились в крайнее окно со стороны улицы Глушец.
Нападение произошло около 00:30. Консул рассказал полиции, что охранники помещения услышали взрыв.
Вице-консул Кшиштоф Савицки подтвердил, что ночью кто-то стрелял в помещение консульства. Впрочем, сообщил он, никто, слава Богу не пострадал.
«Около 00:12 я услышал сильный взрыв. Хлопок такой, как будто лопнуло колесо в фуре. Но сильнее. И тут же я увидел белую вспишку в окне консульства. Как молния, но дольше», - рассказал оператор автозаправки, которая рядом с консульством.
На месте работают правоохранители.
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