Курс валют на 28 марта (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 28 марта
НБУ в официальных курсах немного укрепил гривню к основным иностранным валютам.
На сегодня, 29 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,12 грн;
1 евро – 29,45 грн;
10 российских рублей – 4,76 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями понизился на три копейки и остается выше психологической отметки в 27 грн/долл.
Курс евро упал на 11 копеек после роста на 26 копеек. Курс российского рубля остался практически неизменным.
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Латвийский банк Norvik Banka настроен выкупить дочерний "Сбербанк России" в Украине, потому что, прежде всего, рассчитывает на прибыль.
Об этом рассказал акционер Norvik Banka, российский миллионер Григорий Гусельников.
"Любой предприниматель делает что-то для того, чтобы заработать деньги. Я вижу в этом активе возможность вхождения на украинский рынок. Считаю, что это качественная платформа и достаточно большие инвестиции уже сделаны в этот банк, поэтому купить его сейчас – довольно большая удача", – пояснил он.
Гусельников не пожелал озвучивать сумму сделки, однако отметил, что это "трехзначное число миллионов долларов".
Российский миллионер подчеркнул, что поддерживает "европейский путь развития Украины".
"Это рынок, в который мы верим, потому что мы приветствуем европейский выбор Украины и те события, которые произошли в последнее время. Мы считаем, что в стране есть достаточно большие перспективы для развития", – сказал Гусельников.
Он добавил, что сначала банк получит соответствующее название.
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