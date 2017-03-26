Курс валют на 28 марта (+ новости экономики)

29.03.2017 (08:37)

Курс валют в банках Ужгорода 28 марта

НБУ в официальных курсах немного укрепил гривню к основным иностранным валютам.

На сегодня, 29 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,12 грн;

1 евро – 29,45 грн;

10 российских рублей – 4,76 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями понизился на три копейки и остается выше психологической отметки в 27 грн/долл.

Курс евро упал на 11 копеек после роста на 26 копеек. Курс российского рубля остался практически неизменным.

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Латвийский банк Norvik Banka настроен выкупить дочерний "Сбербанк России" в Украине, потому что, прежде всего, рассчитывает на прибыль.

Об этом рассказал акционер Norvik Banka, российский миллионер Григорий Гусельников.

"Любой предприниматель делает что-то для того, чтобы заработать деньги. Я вижу в этом активе возможность вхождения на украинский рынок. Считаю, что это качественная платформа и достаточно большие инвестиции уже сделаны в этот банк, поэтому купить его сейчас – довольно большая удача", – пояснил он.

Гусельников не пожелал озвучивать сумму сделки, однако отметил, что это "трехзначное число миллионов долларов".

Российский миллионер подчеркнул, что поддерживает "европейский путь развития Украины".

"Это рынок, в который мы верим, потому что мы приветствуем европейский выбор Украины и те события, которые произошли в последнее время. Мы считаем, что в стране есть достаточно большие перспективы для развития", – сказал Гусельников.

Он добавил, что сначала банк получит соответствующее название.