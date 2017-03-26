На Закарпатье таможенники организовали преступную схему импорта товара (ФОТО)

29.03.2017 (10:50)

В Закарпатье таможенники пропускали товар без осмотра

Работники таможенного поста вносили сведения о товаре, импортируется без его осмотра и таможенного оформления. Оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области обнаружили продукцию на полмиллиона гривен, импортируемой по аналогичной схеме.

Сотрудники УЗЕ в Закарпатской области Нацполиции разоблачили преступную схему, по которой на таможенную территорию страны ввозилась продукция без документов, никаких осмотров и оформление. Однако, все необходимые сведения заносили в информационных баз.

Полицейские получили информацию о пересечении границы по такой схеме партии товара.

Так, в Виноградовском районе оперативники областного управления защиты экономики обнаружили автомобиль, который заехал на территорию Украины, минуя все официальные процедуры оформления. В салоне авто находились упакованные товары иностранного производства. Любые подтверждающие документы на продукцию отсутствуют. Водитель рассказал полицейским, каким образом ему удалось пересечь границу.

По предварительным данным стоимость товара составляет более полумиллиона гривен.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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