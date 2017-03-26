Закарпатские депутаты просят Кабмин возобновить работу аэропорта «Ужгород»

29.03.2017 (11:03)

Международный аэропорт "Ужгород"

Закарпатье со стратегическим аэропортом оставили без регулярного авиационного сообщения со столицей, депутаты Закарпатского областного совета бьют тревогу.

Для обеспечения устойчивого функционирования Закарпатского областного коммунального предприятия «Международный аэропорт «Ужгород» областная рада приняла решение «Об Обращение Закарпатского областного совета относительно необходимости принятия действенных мер по решению проблемных вопросов деятельности Закарпатского областного коммунального предприятия «Международный аэропорт «Ужгород», адресованное Кабинету Министров Украины.

В документе отмечается: «Закарпатское областное коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Ужгород» является дееспособным предприятием, что подтверждается соответствующими сертификатами, свидетельствами и удостоверениями, на основании которых обеспечивает посадку, взлет и обслуживание воздушных судов и пассажиров. Имеющаяся взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда типа «АН-12», «Боинг Б 737» и «Аэробус А 319».

Предприятие имеет стратегическое значение и является единственным авиационным предприятием в Закарпатской области, предоставляет услуги по аэропортовому обслуживанию воздушных судов.

Стратегией развития Закарпатской области до 2020 года определены задачи по модернизации ЗОКП «Международный аэропорт «Ужгород».

В связи с тем, что маневрирования воздушных судов для захода на посадку и после вылета из аэропорта «Ужгород» осуществляется через воздушное пространство Словацкой Республики, после окончания срока действия (16 июня 2016 года) Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Словацкой Республики о передаче ответственности за обеспечение обслуживания воздушного движения и об эксплуатации международного аэропорта «Ужгород» от 12 февраля 2004 года, которая была ратифицирована Верховной Радой Украины 19 января 2006 года, введено ограничение маневрирования воздушных судов воздушным пространством Словацкой Республики.

К сожалению, многочисленные обращения областного совета и облгосадминистрации в течение 2015 – 2016 годов и января – марта 2017 года к Правительству и центральным органам исполнительной власти (о чем информировали Президента Украины) о необходимости подписания нового Соглашения между Украиной и Словацкой Республикой, над которой Министерство инфраструктуры работало с 2011 года, обеспечения Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины ЗОКП «Международный аэропорт «Ужгород» необходимым аэронавигационным и радиотехническим оборудованием, не дали результата и на сегодня вопрос не урегулирован.

В связи с этим, с 6 июня 2016 года Закарпатская область, имея аэропорт, осталась без регулярного авиационного сообщения со столицей, что негативно сказалось на деятельности авиапредприятия, создало значительные неудобства для потенциальных пассажиров.

Областной совет совместно с областной государственной администрацией постоянно принимаются меры, направленные на сохранение деятельности самого западного аэропорта государства и обеспечение правовой и финансовой поддержки предприятия.

Так, только в 2016 году за счет средств государственного фонда регионального развития и областного бюджета на аэропорт было направлено 12,2 млн грн, а на 2017 год предусмотрено более 20,0 млн гривен. Обеспечивается финансирование на восстановление аэропортовой инфраструктуры, проведение обучения персонала авиапредприятия, погашения задолженности по заработной плате работникам аэропорта и потребленные коммунальные услуги, приобретение оборудования и обеспечение охраны аэропорта и тому подобное.

По инициативе областной государственной администрации в течение 2016 года вопрос об урегулировании функционирования ЗОКП «Международный аэропорт «Ужгород» неоднократно обсуждался на двусторонних встречах между Украинской и Словацкой сторонами.

Вопрос о ЗОКП «Международный аэропорт «Ужгород» включено в Протокол двенадцатого заседания Украинско-Словацкой (Словацко-Украинской) межправительственной комиссии по вопросам трансграничного сотрудничества 12 – 13 сентября 2016 года.

По результатам двусторонней встречи, которая состоялась 15 декабря 2016 года в г. Братиславе, согласно рекомендациям Словацкой стороны областная государственная администрация письмом 29.12.2016 № 06-37/4105 и совместным письмом с областным советом 22.02.2017 № 06-7/443, № 01-07/82 обратились с инициативой к Европейского агентства по авиационной безопасности о проведении встречи для получения консультаций и предложений по решению вопроса относительно функционирования ЗОКП «Международный аэропорт «Ужгород».

Также необходимо отметить, что предложения относительно введения кратковременных ограничений использования воздушного пространства Словакии для обеспечения выполнения полетов на аэродроме Ужгород были наработаны во время выездного совещания 12 сентября 2016 года по решению проблемных вопросов функционирования Закарпатского областного коммунального предприятия «Международный аэропорт «Ужгород» под председательством главы областного совета при участии депутатов постоянной профильной комиссии областного совета, представителей Государственной авиационной службы Украины, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, облгосадминистрации и авиапредприятия. Однако на сегодня они не реализованы, что исключает возможность возобновления выполнения полетов воздушных судов на аэродроме «Ужгород» по правилам полетов по приборам, а соответственно выполнение авиакомпаниями регулярных авиарейсов из аэропорта «Ужгород».

Учитывая вышесказанное, для сохранения существования самого западного аэропорта государства, его устойчивого функционирования, выполнение регулярных авиарейсов по маршруту: Ужгород – Киев – Ужгород, областные избранники просят повлиять на указанную ситуацию и поручить Министерству инфраструктуры Украины принять исчерпывающие меры по введению возобновления выполнения полетов воздушных судов на аэродроме «Ужгород» по правилам полетов по приборам.

Пресс-служба Закарпатского облсовета.

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