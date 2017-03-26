В Нацпарке "Синевир" на Закарпатье новый житель - медведь Стефан (ФОТО)

29.03.2017 (11:56)

На реабилитацию в Закарпатье привезли привезли медведя из Хмельницка

В реабилитационный центр бурых медведей Национального природного парка «Синевир» на Закарпатье привезли еще одного косолапого, 400-килограммового Стефана из Хмельницка.

Судьба этого 17-летнего самца, как и большинства жителей специализированного заведения, складывалась очень непросто. Сначала он выступал в цирке вместе с артисткой Мартой Бужановською. Это продолжалось несколько лет. Следовательно, женщина покинула арену и забрала с собой Стефана, потому что слишком была привязана к этому животному. Впрочем, содержание хищника – недешевое дело. Женщина и сама жила бедно, поэтому, чтобы прокормить питомца, ежедневно просила милостыню у прохожих в Хмельницком. Здесь ее все знали. Но в январе Марта внезапно умерла, поэтому заниматься медведем, которого она удерживала 15 лет, было уже некому.

За все это время Стефан жил в тесной клетке. Чтобы животное не погибло, ее приютил частный зоопарк в том же Хмельницком. Тем временем история про этого медведя получила огласку в прессе и Интернете. Пользователи сети рекомендовали отдать Стефана на реабилитацию в Национальный природный парк «Синевир». Новые опекуны косолапого согласились с этими советами.

Когда работники парка приехали по медведя, прежде всего, оценили общее состояние животного, а он был стрессовый – тесное пространство сказался. Дальше – 9 часов дороги. Через каждый час – остановка, во время которой специалисты поили и кормили Стефана. По словам ветврача Михаила Маслея, аппетит у косолапого отличный. До сих пор он не голодал, но рацион был однообразен.

Поселившись в Реабилитационном центре бурых медведей, на Стефана ждет ветеринарный осмотр, сбалансированное питание и постепенная адаптация к полувольных условий содержания, - сообщает НПП «Синевир».

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Тяпа радуется жизни в Нацпарке "Синевир" на Закарпатье (ФОТО, ВИДЕО)



