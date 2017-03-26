Закарпатец нанес смертельное ножевое ранение знакомому

29.03.2017 (12:04)

В Закарпатье мужчина нанес ранения, несовместимые с жизнью, своему знакомому

Вчера, 28 марта, вечером на службу «102» поступило сообщение о том, что из пгт. Великий Бычков Раховского района карета скорой помощи забрала мужчину. Он скончался по дороге в Раховскую районную больницу.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и выяснила, что потерпевший вместе со своим отцом и двумя приятелями находился дома. Когда к нему позвонили, мужчина вышел разговаривать на улицу. Через 5 минут со двора стали звать на помощь. Из дома все выбежали на улицу и увидели владельца дома, который был ранен и лежал на земле. Мужчина истекал кровью, поэтому присутствующие вызвали медиков. В карете скорой помощи пострадавший скончался от потери крови от раны на бедре.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Раховского отделения полиции установили, что телесные повреждения 29-летнему жителю села Великий Бычков нанес 27-летний житель Тячевского района. Полиция разыскала подозреваемого.

По данному факту начато уголовное производство. Сотрудники полиции решают вопрос о уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Следователи обращаются к суду с ходатайством о взятии под стражу подозреваемого.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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