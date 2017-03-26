В Украине приостановили работу все консульства Польши

29.03.2017 (12:52)

Все консульства Польши в Украине закрыты

Все консульства Польши в Украине не будут сегодня работать из-за инцидента с обстрелом из гранатомета польского консульского отдела в Луцке.

Об этом сообщил представитель дипломатической миссии в Луцке.

"Консульство не работает, вообще польские консульства в Украине не работают сегодня в связи с инцидентом", - сообщил представитель дипломатического представительства, отметив, что пока не известно откроются ли консульства в четверг.

Собеседник агентства подтвердил, что консульство в Луцке было обстреляно из гранатомета. По его словам, "снаряд попал в крышу четырехэтажного здания консульства, а 20 сантиметров ниже от попадания находится квартира, в которой живут работники консульства".

В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства была террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Уголовное дело пока не возбудили, проводится правовая квалификация инцидента.

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В Луцке из гранатомета обстреляли консульство Польши (ФОТО)



