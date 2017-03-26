Смертельное ДТП из-за выбоин на дороге, прокуратура Закарпатья начала расследование

29.03.2017 (13:34)

Водитель авто погиб из-за ненадлежащее состояния дороги

Одной из причин ДТП на Тячевщине в которой погиб человек стал ненадлежащее состояние автомобильной дороги – прокуратура начала уголовное производство.

Тячевськой местной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения правил, норм и стандартов, которые касаются ограждения дорожного движения, что повлекло гибель человека (ст. 288 УК Украины).

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следственному отделению Тячевского отдела полиции.

Санкция указанной статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как пояснил заместитель руководителя Тячевской местной прокуратуры Виктор Кузан, Генеральной прокуратурой Украины и руководством прокуратуры области акцентируется внимание на необходимости принятия органами полиции мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению уголовных правонарушений против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель людей, обратив особое внимание на обеспечение надлежащего состояния и содержания автомобильных дорог.

Следовательно, в ходе изучения указанного вопроса Тячевской местной прокуратурой установлено, что следственным отделением Тячевского отдела полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 УК Украины по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 03.01.2017 около 21 час. 30 мин. на автодороге «Мукачево - Рогатин-Львов» между населенными пунктами м. Тячев и пгт. Буштино Тячевского района, в результате которой автомобиль марки «Фольксваген» съехал с дороги и столкнулся с деревом, а водитель автомобиля погиб.

Следствием установлено, что одной из причин этого дорожно-транспортного происшествия стало ненадлежащее состояние автомобильной дороги, а вышеуказанное транспортное средство перед съездом на обочину и столкновением с деревом попало в выбоины, которые были на дорожном покрытии.

Актом обследования дорожных условий на участке автомобильной дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, на месте происшествия обнаружено повреждение асфальтового покрытия длиной 1,2 м, шириной 0,8 м и глубиной 0,14 м.

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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