На границе в Закарпатье конфисковали тысячи пар солнцезащитных очков

29.03.2017 (13:44)

Из Венгрии в Закарпатье пытались незаконно ввезти тысяч пар солнцезащитных очков

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) на Закарпатской таможне предотвратили попытку незаконного ввоза в Украину из Венгрии нескольких тысяч пар солнцезащитных очков.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По документам через границу перевозили "Очки солнцезащитные и аксессуары" в количестве 239 грузовых мест общей стоимостью 78 тыс. долл. А по факту пар очков было на 4 770 шт. больше.

Также было установлено несоответствие заявленной и фактической стоимости и наименования товара.

"Таким образом, попытка правонарушителей ввезти в Украину солнцезащитные очки с сокрытием от таможенного контроля и без уплаты причитающихся таможенных платежей и налогов оказалась неудачной", - подчеркнули в пресс-службе.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины ("Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля"), санкции которой предусматривают наложение штрафа на виновное лицо в размере 100% стоимости этих товаров с конфискацией предметов правонарушения.

Товар изъят на склад Закарпатской таможни. Предыдущая общая стоимость изъятых предметов правонарушения составляет около 400 тыс. грн.

-

На Закарпатье таможенники организовали преступную схему импорта товара (ФОТО)



