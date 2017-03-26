Ужгородец украл из магазина 5 ящиков шампанского

29.03.2017 (14:22)

В Ужгороде из магазина украли 5 ящиков шампанского

Оперативники Ужгородского отдела полиции установили личность и разыскали мужчину, который обворовал магазин в областном центре Закарпатья.

В полицию обратился работник одного из ужгородских магазинов и сообщил, что ночью кто-то повредил окно их торгового заведения и проник внутрь. Неизвестный вынес пять ящиков шампанского и другие мелкие товары.

Сотрудники криминальной полиции Ужгородского отдела установили, что к краже причастен 50-летний житель ужгорода. Мужчина уже имеет судимость за имущественное преступление.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража с проникновением. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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