Из-за нововведений на таможне в Закарпатье усложнилось пересечение границы

29.03.2017 (14:33)

Закарпатские таможенники вносят в базу всех, кто пересекает границу

Закарпатские таможенники начали вносить в базу всех, кто пересекает границу, а не только водителей авто. Раньше это делали только пограничники, а теперь, фактически, действия двух служб дублируются. Из-за этого на КПП возможно образование очередей.

Если раньше всех, кто едет за пределы Украины, вносили вносили в базу пограничники, а таможенники фиксировали только водителя авто, то сейчас то же самое делают и таможенники. Такое нововведение действует на украинской стороне около 2-3 недель.

Это может быть связано с обновлением программного обеспечения и в течение 2-х недель данные о всех водителях и пассажирах вводились таможенниками в направлении и на выезд и на въезд в Украину. Теперь же, из-за возникновения очередей на пунктах пропуска, таможенники вносят данные только в отношении тех, кто въезжает в Украину.

Следовательно, сообщения некоторых закарпатских активистов о том, что это внутреннее указание Закарпатской таможни, выглядит несколько не логично, ведь всех пассажиров вносят в общегосударственную базу.

Из-за всех этих нововведения прохождения границы несколько усложнилось и на пунктах пропуска образуются очереди.

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Отношение словацких таможенников к закарпатцам (ВИДЕО)



