Между организаторами "Евровидение" и Украиной назревает скандал

29.03.2017 (19:55)

Букмекеры видят О.Torvald в конце турнирной таблицы

Европейский вещательный союз (EBU), который является основателем и организатором Евровидения, может отстранить Украину от участия в международном песенном конкурсе.

Как пишет швейцарское издание Blick, генеральный директор EBU Ингрид Делтенре выразила возмущение в связи с запретом российской участнице конкурса Юлии Самойловой приезжать в Украину.

Делтенре считает это запрет "абсолютно недопустимым": "Евровидение должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использовать для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга", — говорит она.

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По ее словам, сейчас с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко ведутся переговоры. Издание полагает, что выходом из ситуации может стать такое решение: запрет на въезд в Украину для Юлии Самойловой начнет действовать уже после того, как она выступит на Евровидении-2017 в Киеве.

Если же никакого решения в течение следующих нескольких недель не будет найдено, EBU может применить против Украины санкции и временно отстранить ее от участия в Евровидении, отмечает издание со ссылкой на слова Делтенре.

На данный момент букмекеры оценивают шансы на победу O.Torvald довольно низко — всего 43 участника, и ему прочат от 27-го до 34-го места и котировки от 41 к 1 до 67 к 1. Это означает, что поставив на их победу $1, можно заработать от $40 до $66.