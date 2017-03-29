Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 30 марта

30.03.2017 (07:39)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода , без осадков

В Закарпатской области: Переменная облачность, ночью временами слабые осадки, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 ° тепла, на высокогорье около нуля, днем 11-16 °, в горах местами 1-6 ° тепла.

Первая половина дня в Ужгороде будет ясной, а после обеда на небе появятся облака. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 4-6 °, днем 13-15 ° тепла.

Восход 07:09 Закат 20:00

Температура за последние 130 лет 30 марта:

МАКС: 22.5° (1947)

МИН: -5.0° (1970)

Народный прогноз погоды: 30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Тёплым. На Алексея Тёплого, как правило, бурно тает снег. Если на Алексея тепло, то весна будет тёплой, если холодно - весна запоздает. Большие ручьи от тающего снега предвещали мокрое лето. В прежние времена говорили: «Алексей, человек Божий, зиму-зимскую на нет сводит», «Сверху печет - снизу течет».