Нововведения на Закарпатской таможне – это борьба с "пиджаками"

30.03.2017 (07:58)

Люди завозят и вывозят товары «на себе» в режиме без лимит и без налогообложения

Об этом неофициально информируют сами же таможенники, хотя пресс-служба подразделения ГФС настаивает на запросе и устно не комментирует нововведения как таковые.

Речь идет о том, что последние 3 недели закарпатские таможенники на пунктах пропуска, кроме данных водителей транспортных средств, вводят в базу и данные пассажиров. Хотя раньше эти данные вводились только в базу пограничников. Как следствие – большие очереди на границах.

Такое нововведение, поясняют неофициально таможенники, связано с попыткой борьбы с так называемыми «пиджаками». Речь идет о людях, которые по несколько раз в день завозят в Украину и вывозят из нее товары с собой и буквально «на себе» в режиме без лимит и без налогообложения. Хотя в соответствии с украинским таможенным законодательство, пересекая границу на машине, на территорию Украины без налогообложения разрешается ввозить в пределах суток товара на сумму общей стоимостью 500 евро, при общем весе – 50 кг.

Этот вид контрабанды невероятно популярен везде, в том числе на Закарпатье.

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Из-за нововведений на таможне в Закарпатье усложнилось пересечение границы



