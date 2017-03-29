Курс валют на 30 марта (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 30 марта
Национальный банк немного укрепмл гривню после падения, и доллар и евро подешевели.
На сегодня, 30 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,04 грн;
1 евро – 29,06 грн;
10 российских рублей – 4,74 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями понизился на восемь копеек, но пока остается выше психологической отметки в 27 грн/долл.
Курс евро упал сразу на 39 копеек. Российский рубль "похудел" на две копейки.
С 1 апреля украинцы не смогут получать выплаты в российских банках. Такое решение принял Пенсионный Фонд. Забрать свои деньги пенсионеры смогут в отделениях Укрпочты. Там заверяют: проблем с выплатами не будет, ведь уже обслуживают 5 миллионов пенсионеров. Схема налажена и никаких дополнительных документов не потребуют.
Рейтинг: -1