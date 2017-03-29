С 1 апреля цена за газ вырастет в несколько раз (ВИДЕО)

30.03.2017 (09:44)

Украинцы будут платить за газ в несколько раз больше

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С 1 апреля 2017 года украинцам, согласно решению Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 28 марта с.г., помимо платы за потребляемый газ придется также вносить и абонентскую плату за подключение к системе газоснабжения.Почти для половины домохозяйств это обернется ростом платы за газоснабжение в несколько раз.Новый платеж – абонплата – будет ежемесячно начисляться, независимо от реальных объемов потребления домохозяйствами голубого топлива. Это оплата за пользование присоединенными мощностями, а если говорить понятным языком, то это плата за то, что к вашей квартире или дому подведены газораспределительные сети, которые обеспечивают вас голубым топливом круглосуточно. Абонплата является компенсацией расходов «Укртрансгаза» на транспортировку голубого топлива, что в общей структуре цены на газ составляет приблизительно 23 процента. Для каждого региона будет установлена своя абонплата, которую высчитает местный облгаз.Оказывается, что почти для половины украинцев стоимость газа вырастет и не на несколько гривен, а в 2-5 раз (!!!). Это коснется тех граждан, которые проживают в многоквартирных домах, имеющих газовые плиты и не установивших газовые счетчики. Зато для тех украинцев, кто проживает в частных домах с газовыми котлами, плата за голубое топливо поднимется незначительно. А для тех, кто в особняках использует много газа, то его стоимость может вообще снизиться(!).