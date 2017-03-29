На Закарпатье начался период активности клещей (ВИДЕО)

30.03.2017 (10:18)

На Закарпатье начался сезон клещей

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Как только потеплело, насекомые появились в скверах, парках и в кустах рядом с приусадебными участками. Медики советуют, - после прогулок на природе надо обязательно осмотреть себя.Если вас укусили, желательно обратиться в больницу, там насекомое достанут и сразу передадут в лабораторию на анализы. Ведь из-за укуса можно заразиться энцефалитом и болезнью Лайма. Если первым заражаются единицы, то клещевой боррелиоз становится все более серьезной проблемой. Болезнь поражает нервную систему и сердечно-сосудистую систему, суставы и кожу.