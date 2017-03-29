Киеву придётся выплатить Путину $3 млрд. "долга Януковича"

30.03.2017 (11:00)

Суд в Лондоне обязал Украину выплатить долг России

Высокий суд Лондона по результатам рассмотрения ходатайства РФ о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 миллиардов долларов и начисленные проценты.

Об этом сообщили в министерстве финансов России.

Там подчеркнули, что на резюме Высокого суда Лондона повлияло отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям.

А потому, британские служители Фемиды пришли к выводу о ненужности рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон.

При этом каких-либо дополнительных заседаний по данному вопросу больше не предполагается.

В декабре 2013 года. Россия из средств Фонда национального благосостояния предоставила Украине кредит на 3 миллиарда долларов. В 2015 году Киев допустил дефолт по своим еврооблигациям, выкупленным Москвой. Украина предложила России реструктурировать долг на коммерческих кредитных условиях. Совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным.

В феврале 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона.

Долг Украины перед Россией составляет 3 миллиарда долларов плюс невыплата последнего купона в размере 75 миллионов на 21 декабря 2015 года. При этом с каждым днем задолженность растет на 683 тысяч долларов за счет процентов.

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Напомним, год назад Россия подала в суд на Украину из-за долга Януковича



