В аэропорту "Ужгород" приземлился Airbus A318 (ФОТО)

|Международный аэропорт "Ужгород" принял Аэробус 318
Международный аэропорт "Ужгород" сегодня принял Аэробус 318. Самолет A318 вмещает до 132 пассажиров и способен преодолевать расстояния в 5700 км (3100 морских миль, 3600 миль).
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке Edvard Malyar.
Напомним, что Закарпатские депутаты просят Кабмин возобновить работу аэропорта «Ужгород», при этом "Украэрорух" блокирует восстановление работы ужгородского аэропорта
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