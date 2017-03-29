В аэропорту "Ужгород" приземлился Airbus A318 (ФОТО)

30.03.2017 (11:30)

Международный аэропорт "Ужгород" принял Аэробус 318

Международный аэропорт "Ужгород" сегодня принял Аэробус 318. Самолет A318 вмещает до 132 пассажиров и способен преодолевать расстояния в 5700 км (3100 морских миль, 3600 миль).

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке Edvard Malyar.

Напомним, что Закарпатские депутаты просят Кабмин возобновить работу аэропорта «Ужгород», при этом "Украэрорух" блокирует восстановление работы ужгородского аэропорта

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