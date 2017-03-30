На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

30.03.2017 (14:21)

В Закарпатской области ожидается усиление ветра

Из-за усиления северо-западного ветра в западной части Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение.

По сообщению областного центра по гидрометеорологии в течение ночи 30 марта по территории Закарпатской области и по городу Ужгород ожидается сильный северный ветер 15-20 м/сек.

Кроме того, синоптики предупреждают о понижении температуры до 0-5° мороза 31 марта — на большей части территории области и в г.Ужгород, 1 апреля преимущественно в горных районах Закарпатья. Также 30-31 марта на высокогорье Закарпатской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.

В то же время, по данным многолетних наблюдений Закарпатского центра по гидрометеорологии, сегодня в Ужгороде зафиксирован самый теплый день 30 марта за последние 71 год. Сейчас в областном центре Закарпатья 21° тепла.

ГСЧС Украины призывает граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под розлогимидеревами, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.

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Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 30 марта



