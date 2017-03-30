Озеро Бребенескул - "Синий глаз Карпат" (ФОТО)

30.03.2017 (18:22)

Озеро Бребенескул расположено в Раховском районе Закарпатской области

Существует много мест которыми гордятся местные жители. Но есть такие места, которыми может гордиться каждый украинец. «Синий глаз Карпат» - озеро Бребенескул, смотрит ввысь и завораживает своей красотой всех вокруг.

Бребенескул - самое высокогорное озеро Украины, ледникового происхождения. Вода настолько прозрачная и чистая, что можно увидеть на дне каждый камешек, каждую песчинку. При этом пить воду из озера не рекомендуется, совсем рядом находится источник с минеральной водой.

Озеро расположено в Раховском районе Закарпатской области на юго-западном склоне Чарногорского хребта в котловине между горой Бребенескуль (2035 м) и Гутин Томнатек (2016 м). Лежит на дне ледникового кара. Местность расположения озера является территорией Черногорского заповедного массива