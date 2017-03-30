293 иностранца будут депортированы из Чехии

30.03.2017 (18:31)

Из Чехии намерены депортировать сотни украинцев

В Чехии завершилась трехдневная полицейская операция «Иностранец», направленная на выявление лиц, нелегально находящихся на территории страны.

По ее итогам Полиция по делам иностранцев ЧР совместно с коллегами из Германии и Польши задержали 262 гражданина иностранных государств, которые работали в Чехии нелегально, 25 человек имели поддельные документы, также было арестовано 5 человек, находившихся в розыске.

Всего в результате спецоперации 293 человека будут депортированы из страны.

По словам министра внутренних дел ЧР Милана Хованеца, нынешняя операция подтвердила, что иностранцы, прежде всего, граждане Украины, используют польские шенгенские визы для въезда в Чехию и осуществления трудовой деятельности.