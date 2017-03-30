Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 31 марта 2017 г.

|В Ужгороде ясная солнечная погода, без осадков
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром 31 марта на большей части территории области, на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-5 °. Ветер южный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° тепла, местами 0-3 ° мороза, днем 12-17 °, в горах местами 6-9 ° тепла.
В Ужгороде переменная облачность, без осадков. На поверхности почвы заморозки 0-2 °. Ветер южный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° тепла, днем 15-17 ° тепла.
Восход 07:07 Закат 20:01
Температура за последние 130 лет 31 марта:
МАКС: 22.4° (1975)
МИН: -3.9° (1955)
Народный прогноз погоды: 31 марта почитается память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
В народе святителя называли Кирилл - "дери полоз", потому что с этого времени дороги портились. Если к этому дню прилетело много лебедей, весна будет тёплой. С этого дня начинаются ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи. Если на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит начало апреля будет тёплым.
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