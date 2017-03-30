Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 31 марта 2017 г.

31.03.2017 (07:15)

В Ужгороде ясная солнечная погода, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром 31 марта на большей части территории области, на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-5 °. Ветер южный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° тепла, местами 0-3 ° мороза, днем 12-17 °, в горах местами 6-9 ° тепла.

В Ужгороде переменная облачность, без осадков. На поверхности почвы заморозки 0-2 °. Ветер южный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° тепла, днем 15-17 ° тепла.

Восход 07:07 Закат 20:01

Температура за последние 130 лет 31 марта:

МАКС: 22.4° (1975)

МИН: -3.9° (1955)

Народный прогноз погоды: 31 марта почитается память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

В народе святителя называли Кирилл - "дери полоз", потому что с этого времени дороги портились. Если к этому дню прилетело много лебедей, весна будет тёплой. С этого дня начинаются ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи. Если на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит начало апреля будет тёплым.