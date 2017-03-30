В Закарпатье на границе с Венгрией сегодня не будут работать два КПП

31.03.2017 (08:12)

Сегодня КПП "Косино" и "Дзвонковое" будет работать только в пешеходном режиме

Сегодня не будет возможным проезд транспорта через два контрольно-пропускных пункта на границе в Закарпатье.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"Вниманию граждан, которые планируют пересекать границу с Венгрией!

Сегодня, 31 марта 2017 года, в связи с техническими проблемами в пунктах пропуска «Косино» и «Дзвонковое», пропуск лиц через границу будет осуществляться только в пешем порядке.

Просьба учесть данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении пограничников.

Как известно, последнее время это были два КПП, где еще можно было осуществить переезд в Венгрию без особо больших очередей, потому что на крупнейших КПП "Лужанка" и "Тиса" сейчас огромные многочасовые очереди из автомобилей.

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