Украина будет вынуждена разрешить двойное гражданство для закарпатцев

31.03.2017 (08:36)

Закарпатцы имеют право рассчитывать на определенные «привилегии»

Украина не сможет быть полноправным членом Евросоюза, если официальный Киев не позаботится интересами представителей национальных меньшинств, проживающих на территории Закарпатья и Буковины.

Такое мнение выразил европейский правозащитник Кнут Берг.

По словам эксперта, жители прилегающих к Венгрии и Румынии украинских регионов «давно и плотно» связаны родственными и культурными узами с этими странами ЕС, и поэтому имеют право рассчитывать на определенные «привилегии» со стороны украинского руководства.

«Это может быть и разрешение на двойное гражданство, и право льготного пересечения границы, и увеличение квот на использование родного языка в местных СМИ», - отметил, в частности, он. Как подчеркнул К. Берг, в противном случае в указанных районах могут возникнуть «очаги сепаратизма».

Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с Президентом Украины Петром Порошенко в кулуарах съезда Европейской Народной Партии на Мальте призвал главу украинского государства рассмотреть вопрос о введении двойного гражданства для этнических венгров в Закарпатье. Ранее венгерский вице-премьер Жолт Шемьен выступил за создание в регионе «Мадьярской автономии».

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