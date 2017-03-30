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Украина будет вынуждена разрешить двойное гражданство для закарпатцев

31.03.2017 (08:36)
Закарпатцы имеют право рассчитывать на определенные «привилегии»
Закарпатцы имеют право рассчитывать на определенные «привилегии»

Украина не сможет быть полноправным членом Евросоюза, если официальный Киев не позаботится интересами представителей национальных меньшинств, проживающих на территории Закарпатья и Буковины.

Такое мнение выразил европейский правозащитник Кнут Берг.

По словам эксперта, жители прилегающих к Венгрии и Румынии украинских регионов «давно и плотно» связаны родственными и культурными узами с этими странами ЕС, и поэтому имеют право рассчитывать на определенные «привилегии» со стороны украинского руководства.

«Это может быть и разрешение на двойное гражданство, и право льготного пересечения границы, и увеличение квот на использование родного языка в местных СМИ», - отметил, в частности, он. Как подчеркнул К. Берг, в противном случае в указанных районах могут возникнуть «очаги сепаратизма».

Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с Президентом Украины Петром Порошенко в кулуарах съезда Европейской Народной Партии на Мальте призвал главу украинского государства рассмотреть вопрос о введении двойного гражданства для этнических венгров в Закарпатье. Ранее венгерский вице-премьер Жолт Шемьен выступил за создание в регионе «Мадьярской автономии».
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Идея автономии венгров в Закарпатье : Чем рискует Украина?


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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